подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
ONLINE
3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

03 октября 2019, четверг, 09:02 4954
Внешняя политика 2019-10-03T09:12:16+03:00
Українські Новини
Это уже компромисс: Россия отреагировала на "формулу Штайнмайера"

Это уже компромисс: Россия отреагировала на "формулу Штайнмайера"

Сергей Лавров. Фото: joinfo.ua
Сергей Лавров. Фото: joinfo.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений и "формула Штайнмайера" является компромиссом, сообщает российский "Интерфакс".

"Плана "Б" (по реализации Минских соглашений, - ред.) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал Лавров.

Он добавил, что, по его мнению, не должно быть никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в "нормандском формате", Лавров сказал: "Это решать президентам"

Как сообщали Українські Новини, несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее. Также журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера"

Кроме того, большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили, а Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал от имени Украины.

Тем временем по всей Украине прошла волна протестов против "формулы Штайнмайера".

Больше новостей о: МИД РФ Сергей Лавров Украина-Россия война на Донбассе формула Штайнмайера

Архив
Новости
В Великобритании подписание "формулы Штайнмайера" назвали "обнадеживающим шагом" 10:20
В США анонсировали запрет топ-чиновникам вести бизнес в Украине 10:02
Импорт электроэнергии из России - это полная политическая капитуляция перед агрессором, - Кошулинский 10:02
Цены на съемное жилье подскочили: топ-4 способа экономии на аренде 09:49
Сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении 09:39
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее 21:20
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok