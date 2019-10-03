Это уже компромисс: Россия отреагировала на "формулу Штайнмайера"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений и "формула Штайнмайера" является компромиссом, сообщает российский "Интерфакс".

"Плана "Б" (по реализации Минских соглашений, - ред.) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал Лавров.

Он добавил, что, по его мнению, не должно быть никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в "нормандском формате", Лавров сказал: "Это решать президентам"

Как сообщали Українські Новини, несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее. Также журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера".

Кроме того, большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили, а Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал от имени Украины.

Тем временем по всей Украине прошла волна протестов против "формулы Штайнмайера".