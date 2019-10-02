На Майдані вранці спокійно, а під Радою збираються активісти

Акції протесту, в тому числі і проти реалізації формули Штайнмайєра, не проходять на Майдані Незалежності вранці 2 жовтня. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Площа практично порожня, по ній пересуваються тільки нечисленні перехожі. Рух транспорту здійснюється безперешкодно. Ніяких наметів або будь-яких інших тимчасових споруд на Майдані не встановлено.

Протести під Радою

У той же час, станом на 9 ранку під стінами парламенту збираються націоналісти. Як повідомляють джерела Української правди, 2 жовтня на засідання фракції "Слуга народу" прийде президент Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві проходить акція протесту на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра", а також мітинг на вулиці Банковій, біля Офісу Президента. За повідомленнями ЗМІ, протестувальники мають намір провести 2 жовтня акцію протесту під Радою, а ввечері цього ж дня на Майдані. Зеленський увечері 1 жовтня на брифінгу підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" передбачає часткове вступ в силу особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) їх відповідності міжнародним стандартам.Також Зеленський зазначив, що новий закон про особливий статус Донбасу парламент розробить після грудня і запевнив, що ніякої "капітуляції" не буде.

Тим часом в Берліні в узгодженні "формули Штайнмайєра" побачили прогрес на шляху до миру. У свою чергу у Росії також позитивно оцінили погодження так званої "формули Штайнмайєра". А в "ДНР" узгодження "формули Штайнмайєра" назвали "серйозною дипломатичною перемогою".

Лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".