Заворотнюк даст интервью на ТВ: директор актрисы выступил с громким заявлением

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, раковая опухоль которой является неоперабельной и ее состояние врачи будут поддерживать исключительно медикаментами, по-прежнему планирует рассказать о своём здоровье на телевидении. Об этом российскому информационному агентству рассказал концертный директор артистки Стас Христов, пишут "Факты".

Как пояснил Христов, договорённости с одним из российских телеканалов об интервью уже достигнуты. Концертный директор также пояснил, что когда Заворотнюк будет готова поделится с общественностью своим состоянием здоровья "это будет анонсировано". В настоящий же момент она не "комментирует это".

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет. У меня есть договоренность с каналом об интервью", — сообщил концертный директор.

Как сообщает издание, первоначально интервью должно было состояться в сентябре, но этого так и не произошло. Ситуация так и не была прокомментирована. Христов ссылался на семью Анастасии, которая якобы запретила рассказывать, что происходит с артисткой.

Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк, по слухам, обнаружили около года назад. Сначала она лечилась за границей. Артистку перевезли в Москву, поскольку иностранные врачи не смогли ей помочь. Знаменитости провели две операции. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое. Ранее стало известно о том, что звезда была госпитализирована в одну из больниц Москвы, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 18 сентября появилась информация об улучшении состояния онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая якобы вышла из комы.

Как сообщали Українські Новини, Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ из-за того, что она не могла дышать самостоятельно, но ее состояние ухудшилось из-за него. Позже актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение - Заворотнюк перенесла две операции. СМИ писали, что у актрисы появились шансы на выздоровление.

Российский нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту. При этом победить опухоль Заворотнюк уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".