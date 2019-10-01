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01 октября 2019, вторник, 21:16 213
Кабмин 2019-10-01T21:17:52+03:00
Українські Новини
Кабмин решил, что у министра энергетики будет аж восемь заместителей

Кабмин решил, что у министра энергетики будет аж восемь заместителей

Кабмин.
Кабмин.

Кабинет Министров увеличил число заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды с 5 до 8 в то время, как Верховная Рада назначила на должность министра энергетики и защиты окружающей среды депутата, члена партии "Слуга Народа" Алексея Оржеля.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №854 от 29 сентября, передают Українські Новини.

Согласно нему, предельное количество заместителей министра было увеличено с пяти до восьми, включая первого заместителя министра и заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

29 августа депутаты Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Рада также назначила премьер-министром Алексея Гончарука.

Как сообщали Українські Новини, Ставчук назначена замминистра энергетики, а Гончарук назвал главный приоритет правительства.

Тем временем Украина будет договариваться с Европой о масштабном транзите газа на 10 лет, а Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе переговоров по транзиту газа. Также контроль над "Магистральными газопроводами" получил Минфин.

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