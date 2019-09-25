Офис Зеленского разрешил публикацию разговора с Трампом

Офис Президента Украины разрешил публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, который как раз готовится к встрече с ним.

Об этом сообщил Трамп в своем микроблоге Twitter.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов!", - написал Трамп.

Ранее президент США также разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Как сообщали Українські Новини, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), в ходе которой планируется встреча с Трампом, процедуру импичмента которого начали в США.

Накануне визита Зеленского в США в американских СМИ появилась информация о том, что у разведки есть сведения о тревожном обещании Трампа Зеленскому.

СМИ связывают эту информацию с президентскими выборами в США в 2020 году, где конкуренцию Трампу может составить бывший вице-президент США Джо Байден.

Тем временем Трампу могут объявить импичмент из-за Зеленского, а пресса США бурно реагирует на скандал вокруг президентов.