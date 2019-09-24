Зеленский ожидает продуктивной встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет предметной и продуктивной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский в Нью-Йорке, во время встречи с представителями украинской общины в США.

Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Зеленский в рамках поездки проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе планируется встреча с Трампом.

Накануне визита Зеленского в США в американских СМИ появилась информация о том, что у разведки есть сведения о тревожном обещании Трампа Зеленскому.

СМИ связывают эту информацию с президентскими выборами в США в 2020 году, где конкуренцию Трампу может составить бывший вице-президент США Джо Байден.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко призывал сына Байдена Хантера дать показания американским правоохранителям относительно получения денег от компании экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, подозреваемого в отмывании преступных доходов.

Трамп отрицает информацию американских СМИ о его давлении на Украину и допускает обнародования его телефонного разговора с Зеленским.