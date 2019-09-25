Офіс Зеленського дозволив публікацію розмови з Трампом

Офіс Президента України дозволив публікацію стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, який якраз готується до зустрічі з ним.

Про це повідомив Трамп у своєму мікроблозі Twitter.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від уряду України опублікувати стенограму телефонної розмови з їх президентом. Вони також не розуміють у чому справа. Тотальне полювання на відьом з боку демократів!", - написав Трамп.

Раніше президент США також дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови з Зеленським.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-ї сесії Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), в ході якої планується зустріч з Трампом, процедуру імпічменту якого почали в США.

Напередодні візиту Зеленського в США в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у розвідки є відомості про тривожному обіцянку Трампа Зеленському.

ЗМІ пов'язують цю інформацію з президентськими виборами в США в 2020 році, де конкуренцію Трампу може скласти колишній віце-президент США Джо Байден.

Тим часом Трампу можуть оголосити імпічмент через Зеленського, а преса США бурхливо реагує на скандал навколо Трампа і Зеленського.