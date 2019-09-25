підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
ONLINE
25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 вересня 2019, середа, 09:03 22
Зовнішня політика 2019-09-25T10:45:02+03:00
Українські Новини
Офіс Зеленського дозволив публікацію розмови з Трампом

Офіс Зеленського дозволив публікацію розмови з Трампом

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Офіс Президента України дозволив публікацію стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, який якраз готується до зустрічі з ним.

Про це повідомив Трамп у своєму мікроблозі Twitter.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від уряду України опублікувати стенограму телефонної розмови з їх президентом. Вони також не розуміють у чому справа. Тотальне полювання на відьом з боку демократів!", - написав Трамп.

Раніше президент США також дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови з Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-ї сесії Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), в ході якої планується зустріч з Трампом, процедуру імпічменту якого почали в США.

Напередодні візиту Зеленського в США в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у розвідки є відомості про тривожному обіцянку Трампа Зеленському.

ЗМІ пов'язують цю інформацію з президентськими виборами в США в 2020 році, де конкуренцію Трампу може скласти колишній віце-президент США Джо Байден.

Тим часом Трампу можуть оголосити імпічмент через Зеленського, а преса США бурхливо реагує на скандал навколо Трампа і Зеленського.

Більше новин про: Дональд Трамп Президент України Володимир Зеленський Україна-США Стенограма

Архів
Новини
На Шуфрича відкрили справу за фактом недостовірного декларування майна 10:45
Долар продовжує рекордне падіння: курс валют в середині тижня 10:41
ПУМБ збільшив ліміт кредитів готівкою до 300 тис. гривень 10:39
Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво скасована 10:26
Еліна Світоліна. Фото: twitter.com/poroshenko
Світоліна обіграла росіянку і вийшла в чвертьфінал Уханя 10:25
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok