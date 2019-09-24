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24 сентября 2019, вторник, 08:22 11
Внешняя политика 2019-09-24T08:23:07+03:00
Українські Новини
Президент Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН

Президент Зеленский прибыл в США на Генассамблею ООН

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.

Также стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

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