Украинское болото: как пресса США реагирует на скандал вокруг Трампа и Зеленского

В США не утихают страсти вокруг возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского, сообщает "BBC Украина"

Скандал стал главной темой в американской прессе, которая рассуждает о возможности начала импичмента хозяина Белого дома, хотя и признает, что такая перспектива пока маловероятна. Некоторые газеты также прогнозируют непростые времена для Украины, которая на фоне этой истории рискует оказаться без поддержки США.

На прошлой неделе сразу несколько ведущих американских изданий сообщили со ссылкой на собственные источники, что американский президент во время телефонного разговора летом призвал своего украинского коллегу начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена или его сына Хантера.

Об этом вроде бы шла речь в жалобе, которую подал представитель одной из американских спецслужб, после чего разговор двух президентов стал предметом расследования.

Именно Байден может стать конкурентом Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Последствия для Трампа

Грозит Дональду Трампу импичмент? Этим вопросом занимается New York Times, которая отмечает, что президент признал, что упоминал Джо Байдена и тему коррупции во время разговора с Зеленским. Газета пишет со ссылкой на некоторых представителей Демократической партии в Конгрессе, что новых обвинений в адрес президента может хватить для начала процедуры импичмента.

"Они отмечают, что, согласно обвинениям, Трамп мог использовать свою власть для получения политической выгоды от другой страны, и его администрация вновь пытается помешать Конгрессу выяснить, что произошло", - описывает ситуацию New York Times.

Газета отмечает, что перспективы инициативы пока непонятны, ведь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и другие ведущие Демократы пока осторожны в своих прогнозах.

По мнению Wall Street Journal, без серьезных доказательств нарушения закона со стороны Трампа дело вряд ли будет иметь значительные последствия для американского президента. Издание отмечает в редакционной статье, что скандал разоблачил самый большой недостаток Трампа, которым является "политический нарциссизм". Но в этой истории нельзя закрывать глаза на "двойные стандарты" оппонентов американского президента, считают авторы.

Вопрос газета ставит и самому Байдену, который уверял, что его требование освободить украинского генпрокурора Виктора Шокина не было связана с расследованием деятельности нефтяной компании, с которой работал его сын.

"Может, это и правда, но не выглядит ли это как такой же конфликт интересов, в котором демократы постоянно обвиняют Трампа даже с меньшим количеством доказательств?", - задается вопросом издание.

Особое беспокойство в издании вызвало требование оппонентов Трампа обнародовать текст беседы с Зеленским. По мнению Wall Street Journal, это может стать опасным прецедентом.

"Действительно ли мы хотим, чтобы личные разговоры президента с мировыми лидерами раскрывались для всех? Представьте себе, если бы это произошло со звонками, которые делал Джон Кеннеди во время Карибского кризиса или Ричард Никсон во время арабо-израильской войны В 1973 года", - спрашивает газета.

Впрочем, другие ведущая газета USA Today настаивает на редакционной статье, американские граждане имеют право узнать содержание разговора, если президент злоупотребляет властью. Но по словам издания, через систему сдержек и противовесов, которая является центральным элементом американской демократии, пока "нет быстрого или определенного процесса, который бы помог обществу узнать о содержании разговора".

Дипломатическая катастрофа?

"Американцы, добро пожаловать в украинское болото", - такой вывод из кризиса делает известная обозревательница Энн Эпплбаум в статье для Washington Post.

По ее словам, западные лидеры традиционно требуют от Киева эффективной борьбы с коррупцией и выполнения законов. Но Трамп, вероятно, пошел другим путем, надеясь, что Украина вернется к своей "старой привычке" политизировать систему правосудия и тем самым поможет американского президенту обезвредить оппонента, отмечает Эпплбаум.

"Теперь это история об американской коррупции - или, возможно, об украинизации американской политики", - говорит публицист.

Но что делать самой Украине? По мнению экспертов, опрошенных Washington Post, офису Зеленского в этой ситуации не позавидуешь - страна оказалась в "ловушке". Если Киев выполнит требование Трампа и начнет расследовать деятельность Хантера Байдена в Украину, то столкнется с обвинениями со стороны демократов - мол, это вмешательство в американские выборы. Если же откажется, то разгневает американского президента, который ранее уже замораживал предоставление Киеву военной помощи.

По словам газеты, Зеленский должен действовать осторожно, ведь любой неосторожный шаг может стоить Украине поддержки как демократов, так и республиканцев.

Как сообщали Українські Новини, Трамп отрицает какие-либо вызывающие обеспокоенность обещания Зеленскому. Тем временем Трампу могут объявить импичмент из-за Зеленского.