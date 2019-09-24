Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать запись его разговора с Президентом Владимиром Зеленским в среду.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно подобающий звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакого quid pro quo! Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен!", - написал Президент США.

Он отметил, что опубликованная в среду запись будет полностью рассекреченной и неискаженной.

Как сообщали Українські Новини, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Трампа и Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая проходит в США.