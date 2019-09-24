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24 сентября 2019, вторник, 22:43 23
Внешняя политика 2019-09-24T22:51:20+03:00
Українські Новини
Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским

Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским

Трамп Дональд . Скриншот youtube/Axios
Трамп Дональд . Скриншот youtube/Axios

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать запись его разговора с Президентом Владимиром Зеленским в среду.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно подобающий звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакого quid pro quo! Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен!", - написал Президент США.

Он отметил, что опубликованная в среду запись будет полностью рассекреченной и неискаженной.

Как сообщали Українські Новини, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Трампа и Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму. 

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая проходит в США.

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