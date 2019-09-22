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22 сентября 2019, воскресенье, 22:15 148
Америка 2019-09-22T22:18:14+03:00
Українські Новини
Трампу могут объявить импичмент из-за Зеленского

Трампу могут объявить импичмент из-за Зеленского

Импичмент президента США может стать реальностью, если расследование покажет, что Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление сделал в эфире CNN в воскресенье глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, пишет "Радио Свобода".

"Если президент блокирует оказание военной помощи Украине и в то же время с помощью запугивания пытается добиться, чтобы иностранный лидер сделал что-то незаконное, нашел “грязь” на его оппонента во время президентской предвыборной кампании, то, как считает Адам Шифф, импичмент будет единственным ответом, соразмерным такому злу", – сказал Шифф.

В США в центре внимания прессы оказался телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Администрация Трампа отказывается передать Конгрессу докладную осведомителя, который якобы утверждал, что Трамп требовал от Зеленского расследовать обвинения в адрес Байдена.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, заявил, что Конгресс должен заслушать осведомителя, и если его утверждения обоснованы, то это будет очевидным" поводом для импичмента.

Как сообщали Українські Новини, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму. 

Ранее Трамп отрицал какие-либо вызывающие обеспокоенность обещания Зеленскому

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