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24 сентября 2019, вторник, 16:33 413
Силовые структуры 2019-09-24T16:42:48+03:00
Українські Новини
Князев подал в отставку

Князев подал в отставку

Сергей Князев.
Сергей Князев.

Глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку и передал рапорт Авакову после того, как признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом, но решил не уходить с должности.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

По его словам, он передал рапорт об отставке министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Это именно тот шаг, как руководителя полиции европейского государства", - сказал он.

Князев отметил, что ему не стыдно за работу на этой должности.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными. Позже Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег.

Ранее глава Нацполиции назвал уволившихся патрульных слабохарактерными и не прошедшими "естественный отбор". Также бывший Президент Петр Порошенко присвоил Князеву звание генерала полиции первого ранга. Кроме того, Князев в США похвастался, как в Украине снизилась преступность.

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