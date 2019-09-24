Глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку и передал рапорт Авакову после того, как признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом, но решил не уходить с должности.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.\r\nПо его словам, он передал рапорт об отставке министру внутренних дел Арсену Авакову.\r\n"Это именно тот шаг, как руководителя полиции европейского государства", - сказал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКнязев отметил, что ему не стыдно за работу на этой должности.\r\nКак сообщали Українські Новини, СМИ писали, что бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными. Позже Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег.\r\nРанее глава Нацполиции назвал уволившихся патрульных слабохарактерными и не прошедшими "естественный отбор". Также бывший Президент Петр Порошенко присвоил Князеву звание генерала полиции первого ранга. Кроме того, Князев в США похвастался, как в Украине снизилась преступность.