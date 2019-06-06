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06 июня 2019, четверг, 23:45 145
Силовые структуры 2019-06-06T23:45:23+03:00
Українські Новини
Князев признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом

Князев признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом

Глава Национальной полиции Сергей Князев.
Глава Национальной полиции Сергей Князев.

Глава Национальной полиции Сергей Князев задумывался об отставке из-за подозрения двух полицейских в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом он сказал в эфире телекомпании "Студия 1+1", передают Українські Новини.

"Да (думал)", - сказал Князев.

При этом он сообщил, что является офицером и главной задачей считает привлечение виновных в убийстве к уголовной ответственности.

Князев сообщил, что чувствует стыд, когда видит детские игрушки возле МВД, куда их приносят обычные люди в знак памяти погибшего мальчика.

Как сообщали Українськi Новини, Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков не намерены уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области.

Ранее Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.

ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика, которого ранили в голову.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.

Больше новостей о: Отставка Нацполиция Сергей Князев Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

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