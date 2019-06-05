Князев не намерен подавать в отставку, - источник

Глава Национальной полиции Сергей Князев не намерен подавать в отставку из-за скандала с подозрением полицейских в убийстве 5-летнего ребенка в Киевской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Нацполиции.\r\n"А какой смысл? У нас каждый день должен кто-то подавать в отставку?" - сказал собеседник.\r\nПо его словам, Князев выполняет свои обязанности и пообещал, что виновные в убийстве ребенка понесут справедливое наказание.\r\nСобеседник агентства сообщил, что из-за случившего Князев уволил начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nТакже Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским.\r\nИз-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.\r\nТем временем петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.