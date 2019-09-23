Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал новости о задержании его бывшей жены польскими пограничниками. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

Князев назвал новости в прессе ложью, не имеющей ничего общего с реальностью, а себя и свою бывшую жену - объектами информационной атаки.

Он объяснил, что его бывшая супруга является сотрудницей крупной строительной компании Атлант со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу.

"На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими стражами порядка и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - написал Князев.

Глава Нацполиции добавил, что в это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - "госпожа Князева, которая работает в компании не первый год".

"Предвосхищая вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе у дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - резюмировал Сергей Князев.

Напомним, что бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными.

Ранее руководитель Национальной полиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, 2 квартиры, 2 земельных участка, 1,9 млн гривен дохода, 1,3 млн 10 тыс. долларов 10 тыс. евро наличных средств, а также 0.9 млн гривен уплаченных алиментов за 2018 год.