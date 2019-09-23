Бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными, - СМИ

Польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию, которая вместе с еще тремя людьми перевозила в автомобиле незадекларированную крупную сумму денег - 650 тысяч евро. Как сообщил 23 сентября блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook, это произошло на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская" в воскресенье.

Сейчас все четверо до сих пор находятся в статусе задержанных на польской границе. Кроме Виктории Князевой, речь идет о гражданах Украины Вадима Кагана и Андрее Посметюке, а также о гражданине Хорватии Бояне Малике. Депутат Львовского городского совета, общественный деятель Игорь Зинкевич написал на своей странице в Facebook, что задержанная женщина – Виктория Князева, бывшая жена главы украинской Нацполиции Сергея Князева. Бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что неофициальный польский источник подтверждает задержание Князевой.

Вместе с тем польская налоговая администрация опровергает факт инцидента, информирует Zaxid.net. Таможня не фиксировала попытку ввоза такой суммы в последние дни, заявила изданию спикер налоговой администрации Люблина Марта Шпаковская.

Отметим, что Сергей Князев и Виктория Князева находятся в разводе с 2013 года.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Национальной полиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, 2 квартиры, 2 земельных участка, 1,9 млн гривен дохода, 1,3 млн 10 тыс. долларов 10 тыс. евро наличных средств, а также 0.9 млн гривен уплаченных алиментов за 2018 год.

Ранее Князев признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом. Князев сообщил, что чувствует стыд, когда видит детские игрушки возле МВД, куда их приносят обычные люди в знак памяти погибшего мальчика.