Голова Національної поліції Сергій Князєв подав у відставку і передав рапорт Авакову після того, як зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом, але вирішив не йти з посади.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, він передав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.\r\n"Це саме той крок, як керівника поліції європейської держави", - сказав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКнязєв зазначив, що йому не соромно за роботу на цій посаді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що колишню дружину Князєва спіймали на польському кордоні при спробі провезти 650 тисяч євро готівкою. Пізніше Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей.\r\nРаніше голова Нацполіції назвав звільнившихся патрульних слабохарактерними та такими, що не пройшли "природний відбір". Також колишній Президент Петро Порошенко присвоїв Князєву звання генерала поліції першого рангу. Крім того, Князєв в США похвалився, як в Україні знизилася злочинність.