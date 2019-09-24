Князєв подав у відставку

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

За його словами, він передав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

"Це саме той крок, як керівника поліції європейської держави", - сказав він.

Князєв зазначив, що йому не соромно за роботу на цій посаді.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що колишню дружину Князєва спіймали на польському кордоні при спробі провезти 650 тисяч євро готівкою. Пізніше Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей.

Раніше голова Нацполіції назвав звільнившихся патрульних слабохарактерними та такими, що не пройшли "природний відбір". Також колишній Президент Петро Порошенко присвоїв Князєву звання генерала поліції першого рангу. Крім того, Князєв в США похвалився, як в Україні знизилася злочинність.