В Киеве на Южном мосту перекрыли движение

После того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.\r\nОб этом сообщают "Вартови.Еспресо".\r\nНеизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании Южного моста.\r\nНа место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook, движение транспорта по мосту полностью перекрыто.\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 сентября в Киеве полиция заявлила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро, в связи с чем была начата спецоперация.\r\nПозже стало известно, что правоохранители провели спецоперацию, по результатам которой удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.\r\nВ прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДнепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.