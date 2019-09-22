подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
22 сентября 2019, воскресенье, 23:17 176
Происшествия 2019-09-22T23:25:00+03:00
Українські Новини
В Киеве на Южном мосту перекрыли движение

В Киеве на Южном мосту перекрыли движение

Южный мост в Киеве. Карта: google.com/maps
Южный мост в Киеве. Карта: google.com/maps

После того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании Южного моста.

На место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.

Как сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook, движение транспорта по мосту полностью перекрыто.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября в Киеве полиция заявлила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро, в связи с чем была начата спецоперация.

Позже стало известно, что правоохранители провели спецоперацию, по результатам которой удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.

В прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.

Больше новостей о: Южный мост Сообщение о минировании Перекрытие дорог

Архив
Новости
Пожар в Киеве. Фото: ГосЧС
В Киеве горят автоцистерны с топливом 23:46
В Киеве на Южном мосту перекрыли движение 23:17
В Киеве проведут пробную перепись населения 22:54
Прослушку в кабинете Трубы организовало НАБУ, - СМИ 22:28
Трампу могут объявить импичмент из-за Зеленского 22:15
больше новостей
Пенсионный возраст в Украине хотят снизить: что "светит" украинцам по новому закону 08:45
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Есть необходимость перенести с декабря на октябрь: Порошенко прокомментировал слухи о "путче" 09:42
больше новостей
Пенсионный возраст в Украине хотят снизить: что "светит" украинцам по новому закону 08:45
В польской больнице скончался воин ВСУ Николай Гладий 11:40
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
ДТП с маршруткой. Фото: Нацполиция
В Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек 16:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok