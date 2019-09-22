В Киеве на Южном мосту перекрыли движение

После того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании Южного моста.

На место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.

Как сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook, движение транспорта по мосту полностью перекрыто.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября в Киеве полиция заявлила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро, в связи с чем была начата спецоперация.

Позже стало известно, что правоохранители провели спецоперацию, по результатам которой удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.

В прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.