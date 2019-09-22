У Києві на Південному мосту перекрили рух

Після того, як у Києві невідомий повідомив про мінування всіх мостів, ввечері, 22 вересня, надійшло повідомлення про замінування Південного мосту.

Про це повідомляють "Вартови.Еспресо".

Невідомий зателефонував на лінію 102 і повідомив про замінування Південного мосту.

На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook, рух транспорту по мосту повністю перекрито.

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня в Києві поліція заявив, що невідомий відкрив стрілянину і погрожує підірвати міст Метро, у зв'язку з чим була розпочата спецоперація.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці провели спецоперацію, за результатами якої вдалося затримати зловмисника, який перекрив міст Метро в Києві. Також у нього вилучили зброю.

У прокуратурі заявили, що екс-військового, який у погрожував підірвати міст Метро, в Києві немає житла, він жив в машині.

Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень погрожував підірвати міст Метро колишнього військовослужбовця Олексія Белько.