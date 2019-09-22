підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
22 вересня 2019, неділя, 23:17 4
Події 2019-09-22T23:29:18+03:00
Українські Новини
У Києві на Південному мосту перекрили рух

У Києві на Південному мосту перекрили рух

Південний міст у Києві. Карта: google.com/maps
Південний міст у Києві. Карта: google.com/maps

Після того, як у Києві невідомий повідомив про мінування всіх мостів, ввечері, 22 вересня, надійшло повідомлення про замінування Південного мосту.

Про це повідомляють "Вартови.Еспресо".

Невідомий зателефонував на лінію 102 і повідомив про замінування Південного мосту.

На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook, рух транспорту по мосту повністю перекрито.

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня в Києві поліція заявив, що невідомий відкрив стрілянину і погрожує підірвати міст Метро, у зв'язку з чим була розпочата спецоперація.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці провели спецоперацію, за результатами якої вдалося затримати зловмисника, який перекрив міст Метро в Києві. Також у нього вилучили зброю.

У прокуратурі заявили, що екс-військового, який у погрожував підірвати міст Метро, в Києві немає житла, він жив в машині.

Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень погрожував підірвати міст Метро колишнього військовослужбовця Олексія Белько.

Більше новин про: перекриття руху повідомлення про замінування Південний міст

Архів
Новини
У Києві на Південному мосту перекрили рух 23:17
У Києві проведуть пробний перепис населення 22:54
Прослуховування в кабінеті Труби організувало НАБУ, - ЗМІ 22:28
Один з ватажків "ДНР" розповів, що у бойовиків грошей не вистачає навіть на знеболювальні 21:37
Пожежа у поїзді у Вінниці. Фото:
У Вінниці горів пасажирський поїзд 20:59
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ 13:09
Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям 10:41
більше новин
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання 15:28
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
ДТП з маршруткою. Фото: Нацполиция
В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей 16:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok