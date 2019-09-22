У Києві на Південному мосту перекрили рух

Після того, як у Києві невідомий повідомив про мінування всіх мостів, ввечері, 22 вересня, надійшло повідомлення про замінування Південного мосту.\r\nПро це повідомляють "Вартови.Еспресо".\r\nНевідомий зателефонував на лінію 102 і повідомив про замінування Південного мосту.\r\nНа місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляє dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook, рух транспорту по мосту повністю перекрито.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 вересня в Києві поліція заявив, що невідомий відкрив стрілянину і погрожує підірвати міст Метро, у зв'язку з чим була розпочата спецоперація.\r\nПізніше стало відомо, що правоохоронці провели спецоперацію, за результатами якої вдалося затримати зловмисника, який перекрив міст Метро в Києві. Також у нього вилучили зброю.\r\nУ прокуратурі заявили, що екс-військового, який у погрожував підірвати міст Метро, в Києві немає житла, він жив в машині.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень погрожував підірвати міст Метро колишнього військовослужбовця Олексія Белько.