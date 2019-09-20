Угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного Белько арестовали с залогом в 288 тысяч гривен

Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.

Об этом сказала судья Юлия Иванина, передают Українськi Новини.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте Белько на 60 суток.

При этом суд решил назначить залог для арестованного в размере 288 тыс. гривен.

В случае внесения залога Белько будет помещен под домашний арест с ношением электронного браслета.

В то же время судья отклонила заявления министра внутренних дел Арсена Авакова, командира спецназа КОРД Николая Путия и депутата Верховной Рады Яны Зинкевич ("Евросолидарность") о передаче подсудимого им на поруки.

Поручители обещали снять жилье в Киеве для Белько и обеспечить проведение его психологической реабилитации.

Сам подсудимый заявил, что раскаивается в своим поступке, и назвал его актом отчаяния.

По его словам, на данное преступление он решился, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, в частности, невозможности вернуться на военную службу.

Белько признал, что заблокировал движение на мосту Метро и сбил полицейский квадрокоптер выстрелом из винтовки.

Он отрицает наличие взрывчатки и намерение взорвать мост.

Он также заявил, что во время преступления был в нетрезвом состоянии из-за приема наркотических препаратов.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого.

Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный утверждает, что употреблял не наркотики, а обезболивающие.

В прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

Также полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.