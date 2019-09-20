Угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного Белько арестовали с залогом в 288 тысяч гривен

Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.\r\nОб этом сказала судья Юлия Иванина, передают Українськi Новини.\r\nОна удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте Белько на 60 суток.\r\nПри этом суд решил назначить залог для арестованного в размере 288 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ случае внесения залога Белько будет помещен под домашний арест с ношением электронного браслета.\r\nВ то же время судья отклонила заявления министра внутренних дел Арсена Авакова, командира спецназа КОРД Николая Путия и депутата Верховной Рады Яны Зинкевич ("Евросолидарность") о передаче подсудимого им на поруки.\r\nПоручители обещали снять жилье в Киеве для Белько и обеспечить проведение его психологической реабилитации.\r\nСам подсудимый заявил, что раскаивается в своим поступке, и назвал его актом отчаяния.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо его словам, на данное преступление он решился, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, в частности, невозможности вернуться на военную службу.\r\nБелько признал, что заблокировал движение на мосту Метро и сбил полицейский квадрокоптер выстрелом из винтовки.\r\nОн отрицает наличие взрывчатки и намерение взорвать мост.\r\nОн также заявил, что во время преступления был в нетрезвом состоянии из-за приема наркотических препаратов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.\r\nМинистр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого.\r\nУгрожавший взорвать мост Метро экс-военный утверждает, что употреблял не наркотики, а обезболивающие.\r\nВ прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.