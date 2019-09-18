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18 сентября 2019, среда, 17:22 972
Происшествия 2019-09-18T17:28:34+03:00
Українські Новини
В Киеве неизвестный перекрыл мост Метро и начал угрожать людям

В Киеве неизвестный перекрыл мост Метро и начал угрожать людям

Мост метро в Киеве. Фото: tsn.ua
Мост метро в Киеве. Фото: tsn.ua

В среду, 18 сентября в Киеве неизвестный мужчина, который ехал на автомобиле, резко остановился на мосту Метро, тем самым перекрыв движение. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", передают Українські Новини.

Согласно информации, неизвестный мужчина, резко остановившись, начал угрожать и заявлять о своих намерениях подорвать все в этой местности. По данным источников, в сумке у незнакомца наблюдают приклад (плечевой упор для огнестрельного оружия) , а в руках "какие-то кнопки" (предположительно самодельное взрывное устройство).

Скриншот: Telegram канал:Скриншот: Telegram канал:"Киев Оперативный"

Кроме того, в комментариях в Facebook очевидцы  утверждают, что движение поездов метро остановлено от моста Метро до станции метро "Лесная".

Скриншот:.facebook.com/KyivОperativ/Скриншот:.facebook.com/KyivОperativ/

 
Очевидцы и свидетели подтверждают данную информацию.
 

Скриншот:facebook.com/KyivОperativ/

 

Также, на данный момент в Киеве, согласно данным Google наблюдаются пробки с обеих сторон моста Метро, а также в сторону станции метро "Лесная".

Пробки в Киеве.Скриншот: Google maps.Пробки в Киеве.Скриншот: Google maps.

Как сообщали Українькі Новини, в июне в Киеве, на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили.

Кроме того, 20 января, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро.

Также, 15 февраля, в Киеве в реке Днепр возле моста Метро нашли труп женщины.

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