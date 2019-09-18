В Киеве неизвестный перекрыл мост Метро и начал угрожать людям

В среду, 18 сентября в Киеве неизвестный мужчина, который ехал на автомобиле, резко остановился на мосту Метро, тем самым перекрыв движение. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", передают Українські Новини.\r\nСогласно информации, неизвестный мужчина, резко остановившись, начал угрожать и заявлять о своих намерениях подорвать все в этой местности. По данным источников, в сумке у незнакомца наблюдают приклад (плечевой упор для огнестрельного оружия) , а в руках "какие-то кнопки" (предположительно самодельное взрывное устройство).\r\nСкриншот: Telegram канал:"Киев Оперативный"\r\nКроме того, в комментариях в Facebook очевидцы утверждают, что движение поездов метро остановлено от моста Метро до станции метро "Лесная".\r\nСкриншот:.facebook.com\/KyivОperativ\/\r\n \r\nОчевидцы и свидетели подтверждают данную информацию.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nСкриншот:facebook.com\/KyivОperativ\/\r\n \r\n\r\n\r\nТакже, на данный момент в Киеве, согласно данным Google наблюдаются пробки с обеих сторон моста Метро, а также в сторону станции метро "Лесная".\r\nПробки в Киеве.Скриншот: Google maps.\r\nКак сообщали Українькі Новини, в июне в Киеве, на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили.\r\nКроме того, 20 января, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро.\r\nТакже, 15 февраля, в Киеве в реке Днепр возле моста Метро нашли труп женщины.