В Киеве неизвестные снова заявили о минировании мостов и ТЦ

После вчерашнего переполоха в столице из-за стрельбы на мосту Метро в Киеве, сегодня, 19 сентября, неизвестный сообщил о минировании мостов и торговых центров в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киева.

"На электронную почту СБУ поступило сообщение о минировании ряда объектов", - сообщила пресс-служба.

Также полиция сообщила, что на данный момент проводится их проверка.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Вчера правоохранители провели спецоперацию по результатам которой удалось задержать злоумышленника, который перекрыл мост Метро в Киеве. Также у него изъяли оружие.

Также вчера шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста. Так, красная ветка метро работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Дальше поезда не ехали. Полиция проводила проверку станций на наличие взрывных устройств.