У угрожавшего взорвать мост Метро военного в Киеве нет дома, он жил в машине, - прокуратура

Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный Алексей Белько, над которым сейчас проходит суд, не имеет места жительства в Киеве и проживал в автомобиле.

Об этом на суде сказал прокурор, передают Українськi Новини.

Он отметил, что Белько был уволен из армии 2 месяца тому назад.

Это событие привело к его переезду в Киев и расставанию с девушкой.

"В Киеве он был 2 недели и фактически жил в авто", - отметил прокурор.

По его словам, Белько был уверен в слежке и подготовке провокации против него.

Именно с этой целью он осуществил свою акцию на мосту.

Прокуратура считает, что подозреваемый опасен для общества и должен быть помещен в СИЗО.

Также прокуратура протестует против его освобождения на поруки или под домашний арест.

В частности, у стороны обвинения есть обоснованные подозрения утверждать, что Белько скрывает имеющееся у него оружие и боеприпасы.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

А тем временем Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого, чем очень сильно были возмущены соцсети.