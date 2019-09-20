подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 15:48 83
Судебная власть 2019-09-20T15:48:50+03:00
Українські Новини
У угрожавшего взорвать мост Метро военного в Киеве нет дома, он жил в машине, - прокуратура

У угрожавшего взорвать мост Метро военного в Киеве нет дома, он жил в машине, - прокуратура

Суд над Белько
Суд над Белько

Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный Алексей Белько, над которым сейчас проходит суд, не имеет места жительства в Киеве и проживал в автомобиле.

Об этом на суде сказал прокурор, передают Українськi Новини.

Он отметил, что Белько был уволен из армии 2 месяца тому назад.

Это событие привело к его переезду в Киев и расставанию с девушкой.

"В Киеве он был 2 недели и фактически жил в авто", - отметил прокурор.

По его словам, Белько был уверен в слежке и подготовке провокации против него.

Именно с этой целью он осуществил свою акцию на мосту.

Прокуратура считает, что подозреваемый опасен для общества и должен быть помещен в СИЗО.

Также прокуратура протестует против его освобождения на поруки или под домашний арест.

В частности, у стороны обвинения есть обоснованные подозрения утверждать, что Белько скрывает имеющееся у него оружие и боеприпасы.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

А тем временем Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого, чем очень сильно были возмущены соцсети.

Больше новостей о: Мост Метро стрельба на мосту Метро Алексей Белько

Архив
Новости
Аграрии провели всеукраинскую акцию против продажи земли иностранцам 16:10
Зеленский одобрил рассмотрение Антикоррупционным судом дел только НАБУ и САП 16:06
Вы возрождаете судостроение, – Стадник поздравил "Нибулон" с введением в эксплуатацию 140-метрового судна 15:57 Пресс-релиз
У угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине, - прокуратура 15:48
Ребенок захлебывался от плача: В турецком отеле на российских детей вылили горящее масло 15:45
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok