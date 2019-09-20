Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный Алексей Белько, над которым сейчас проходит суд, не имеет места жительства в Киеве и проживал в автомобиле.\r\nОб этом на суде сказал прокурор, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что Белько был уволен из армии 2 месяца тому назад.\r\nЭто событие привело к его переезду в Киев и расставанию с девушкой.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В Киеве он был 2 недели и фактически жил в авто", - отметил прокурор.\r\nПо его словам, Белько был уверен в слежке и подготовке провокации против него.\r\nИменно с этой целью он осуществил свою акцию на мосту.\r\nПрокуратура считает, что подозреваемый опасен для общества и должен быть помещен в СИЗО.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже прокуратура протестует против его освобождения на поруки или под домашний арест.\r\nВ частности, у стороны обвинения есть обоснованные подозрения утверждать, что Белько скрывает имеющееся у него оружие и боеприпасы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.\r\nА тем временем Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого, чем очень сильно были возмущены соцсети.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n