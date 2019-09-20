Угрожавшего взорвать мост Метро террориста просит арестовать прокуратура

Прокуратура просит Днепровский районный суд Киева арестовать бывшего военнослужащего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве после того, как соцсети возмутились, что министр внутренних дел Арсен Аваков хочет его отпустить.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... в отношении Белько А. Н.", - сказано в нем.\r\nЭкс-военный подозревается по ч.2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о минировании), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на 14:00 в пятницу, 20 сентября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. В полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования.\r\nМинистр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого.\r\nТем временем террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n