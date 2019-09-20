подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 10:59 43
Судебная власть 2019-09-20T11:00:10+03:00
Українські Новини
Угрожавшего взорвать мост Метро террориста просит арестовать прокуратура

Угрожавшего взорвать мост Метро террориста просит арестовать прокуратура

Мост Метро. Скриншот: видео/Iaroslav Trakalo
Мост Метро. Скриншот: видео/Iaroslav Trakalo

Прокуратура просит Днепровский районный суд Киева арестовать бывшего военнослужащего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве после того, как соцсети возмутились, что министр внутренних дел Арсен Аваков хочет его отпустить.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... в отношении Белько А. Н.", - сказано в нем.

Экс-военный подозревается по  ч.2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о минировании), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Рассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на 14:00 в пятницу, 20 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. В полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого.

Тем временем террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости.

Больше новостей о: Терроризм Прокуратура угроза теракта Мост Метро стрельба на мосту Метро

Архив
Новости
Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2020 11:39
Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в  2,5 раза 11:35 Пресс-релиз
Платформа Бойко подготовит альтернативный бюджет 11:29
Решил отдать долг Родине: Сотрудник "министерства" ДНР раскаялся и поступил на службу в ВСУ 11:22
Перед выходными рубль обвалился в киевских обменниках 11:17
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, - ученые НАН Украины 12:47
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok