Угрожавшего взорвать мост Метро террориста просит арестовать прокуратура

Прокуратура просит Днепровский районный суд Киева арестовать бывшего военнослужащего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве после того, как соцсети возмутились, что министр внутренних дел Арсен Аваков хочет его отпустить

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... в отношении Белько А. Н.", - сказано в нем.

Экс-военный подозревается по ч.2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о минировании), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Рассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на 14:00 в пятницу, 20 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. В полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки подозреваемого.

Тем временем террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости.