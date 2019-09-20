Вакарчук пришел на заседание Рады в день своего концерта в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук пришел на заседание парламента в пятницу, в день своего концерта в Минске (Беларусь).\r\nОб этом сообщает корреспондент Українськi Новини с места события.\r\nПо состоянию на 10:00 при открытии заседания Вакарчук находится в зале заседания. Также депутат выступал с трибуны после регистрации.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ четверг Вакарчук заявил, что намерен посетить заседание парламента и дать концерт в Минске (Беларусь) в пятницу, 20 сентября. Концерт начинается в 20:00.\r\nСвятослав Вакарчук. \r\nКак сообщали Українськi Новини, если заседание Рады затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске. Также на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.\r\nРанее Вакарчук предложил создать в Раде уже существующий комитет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК. Также Портнов опубликовал видео, как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей.\r\nТем временем партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.