Вакарчук пришел на заседание Рады в день своего концерта в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук пришел на заседание парламента в пятницу, в день своего концерта в Минске (Беларусь).

Об этом сообщает корреспондент Українськi Новини с места события.

По состоянию на 10:00 при открытии заседания Вакарчук находится в зале заседания. Также депутат выступал с трибуны после регистрации.

В четверг Вакарчук заявил, что намерен посетить заседание парламента и дать концерт в Минске (Беларусь) в пятницу, 20 сентября. Концерт начинается в 20:00.

Святослав Вакарчук.

Как сообщали Українськi Новини, если заседание Рады затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске. Также на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

Ранее Вакарчук предложил создать в Раде уже существующий комитет.

Кроме того, перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК. Также Портнов опубликовал видео, как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей.

Тем временем партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.