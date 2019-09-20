Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий и заморозках. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября во Карпатах заморозки 0-2 °; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, с 18 сентября в Украине началось похолодание и дожди.

Ранее прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание.



Также в прогнозе на сентябрь 2019 обещали умеренные осадки и комфортную температуру.



А в Европе прогнозировали в январе-феврале 2020 года самую низкую температуру за последние 30 лет. По прогнозам метеорологов зима может наступить очень рано. Этот холодный циклон ученые уже назвали "Монстр с Востока".



Кроме того, мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.



Тем временем по прогнозам синоптиков, октябрь в 2019 году будет контрастным.



Июль 2019 в мире стал самым жарким в истории.







