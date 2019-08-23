подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 06:00 308
Жизнь 2019-08-23T06:59:06+03:00
Українські Новини
После аномальной жары ударят заморозки: появился прогноз погоды на всю осень

После аномальной жары ударят заморозки: появился прогноз погоды на всю осень

Осень. Фото: pixabay.com
Осень. Фото: pixabay.com

Погода в конце лета и начале осени в 2019 году будет удивлять украинцев своей переменчивостью. После аномальной жары, которая охватила сейчас почти всю страну, ожидаются заморозки. Об этом сообщила доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова, пишут "Вести". 

Так, сообщается, что температура в сентябре достигнет в некоторые дни +26…+26 градусов, а к концу месяца резко похолодает.

А по данным народного синоптика Леонида Горбаня, на юге Украины до 10 сентября будет в пределах +24 °С. Потом столбики термометров опустятся до +21 °С, а 14-22 сентября снова будет +24... +26 градусов. С 22 сентября — понижение до +19... +21 °С.

Дожди можно ожидать 11-14, 18-19 и 28-29 сентября, уточняет он.

Октябрь в 2019 году будет контрастным, обещают синоптики. На юге до 9 октября температура продержится на уровне +22 градусов, потом опустится до +15... +17 °С, затем четыре дня ожидается +19... +21°С. С 20 октября и до конца месяца в южных регионах +7...+10 градусов. На севере будет холоднее на два-пять градусов.

Также синоптик рассказал, что в ноябре о теплых днях можно и не мечтать. Температура воздуха будет постепенно снижаться, придут морозы, выпадет первый снег.

Как сообщали Українські Новини, антициклон и циклоничнисть противостоят: синоптик предупредила о сильном ветре и 35-градусной жаре.

Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

Больше новостей о: Заморозки Прогноз погоды долгосрочный прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
Доллар стремительно дешевеет: курс валют на сегодня 05:50
НААУ связывает убийство адвоката Иванова в Кропивницком с его профессиональной деятельностью 21:59
Спикер кормит ребенка. Фото: @SpeakerTrevor
В Новой Зеландии спикер парламента кормил ребенка депутата, пока он выступал с речью 21:34
Видео дня: перед Днем Флага Украины 54 ОМБр показала свою операцию "Мат" - массовое уничтожение техники боевиков с высоты 21:07
В Киеве женщина-водитель перепутала педали и сбила маму и ребенка 20:53
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok