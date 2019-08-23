После аномальной жары ударят заморозки: появился прогноз погоды на всю осень

Погода в конце лета и начале осени в 2019 году будет удивлять украинцев своей переменчивостью. После аномальной жары, которая охватила сейчас почти всю страну , ожидаются заморозки. Об этом сообщила доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова, пишут "Вести".

Так, сообщается, что температура в сентябре достигнет в некоторые дни +26…+26 градусов, а к концу месяца резко похолодает.

А по данным народного синоптика Леонида Горбаня, на юге Украины до 10 сентября будет в пределах +24 °С. Потом столбики термометров опустятся до +21 °С, а 14-22 сентября снова будет +24... +26 градусов. С 22 сентября — понижение до +19... +21 °С.

Дожди можно ожидать 11-14, 18-19 и 28-29 сентября, уточняет он.

Октябрь в 2019 году будет контрастным, обещают синоптики. На юге до 9 октября температура продержится на уровне +22 градусов, потом опустится до +15... +17 °С, затем четыре дня ожидается +19... +21°С. С 20 октября и до конца месяца в южных регионах +7...+10 градусов. На севере будет холоднее на два-пять градусов.

Также синоптик рассказал, что в ноябре о теплых днях можно и не мечтать. Температура воздуха будет постепенно снижаться, придут морозы, выпадет первый снег.

Как сообщали Українські Новини, антициклон и циклоничнисть противостоят: синоптик предупредила о сильном ветре и 35-градусной жаре.

Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.