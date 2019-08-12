Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории

Балканы страдают от безумной жары — власти обратились с просьбой к людям остаться дома по возможности.\r\nОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.\r\nВ понедельник в Боснии и Хорватии температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, самого высокого уровня в регионе этим летом.\r\nВ южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла в понедельник.\r\nВ центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой.\r\nМетеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.\r\nПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко \r\nРаньше Українські Новини писали, что в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.\r\nТакже синоптики спрогнозировали погоду до октября.\r\nТем временем, стало известно, аким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь.