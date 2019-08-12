Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории

Балканы страдают от безумной жары — власти обратились с просьбой к людям остаться дома по возможности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В понедельник в Боснии и Хорватии температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, самого высокого уровня в регионе этим летом.

В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла в понедельник.

В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Раньше Українські Новини писали, что в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.

Также синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Тем временем, стало известно, аким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь.