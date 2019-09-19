подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 11:41 38
Политика мира 2019-09-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Гонтареву пригласили в США

Гонтареву пригласили в США

Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 19 сентября.

Отмечается, что сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение – это путь к будущему", – сказала Каптур.

Ранее сообщалось, что Гонтарева расстроилась из-за того, что Порошенко не позвонил и даже не отправил ей sms-ку после поджога дома.

Українськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.

Тем временем Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне. В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева США Конгресс

Архив
Новости
Гончарук против покупки земли только физлицами на первом этапе реформы 13:09
Зеленский назначил винницким губернатором Скальского 12:49
Зеленский выпустил ролик с матами, где объясняется, зачем нужно продавать сельхозземлю 12:35
Фонд государственных земель сельхозназначения может обеспечить приток инвестиций в украинскую экономику, - Тимченко 12:35
Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и удешевление кредитов 12:00
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья 08:14
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok