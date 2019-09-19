Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 19 сентября.\r\nОтмечается, что сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур обеспокоена нападениями на Гонтареву.\r\n"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение – это путь к будущему", – сказала Каптур.\r\nРанее сообщалось, что Гонтарева расстроилась из-за того, что Порошенко не позвонил и даже не отправил ей sms-ку после поджога дома.\r\nУкраїнськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.\r\nТакже полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.\r\nПо предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.\r\nНа территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.\r\nТем временем Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне. В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.