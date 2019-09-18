Гонтарева расстроилась из-за того, что Порошенко не позвонил и даже не отправил ей sms-ку после поджога дома

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева сейчас не общается с экс-президентом Петром Порошенко, после поджога ее дома он не написал ей даже sms-сообщения. Об этом Гонтарева рассказала в интервью Lb.ua.

"Я уволилась 10 мая 2017 года, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?". Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже sms-ку не написал", - сказала Гонтарева.

Впрочем, она добавила, что благодарна за то, что партия Порошенко "Евросолидарность" сделала публичное заявление о необходимости быстрого расследования данного инцидента.

"За заявление я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово. Потому что просто уничтожать человека, как уничтожают меня, сжигать напалмом дома..." - рассказала Валерия Гонтарева.

Раньше Українськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.

Тем временем Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне. В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.