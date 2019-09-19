Рынок земли откроется с 1 октября 2020, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что рынок земли откроется с 1 октября следующего года, хотя ранее заявлял, что открытие произойдет до сентября 2020 .

Об этом он сообщил в ходе конференции, передают Українські Новини.

"Та модель, которую мы предлагаем, заработает только с 1 октября следующего года", - сказал Гончарук.

По его словам, земельная реформа сможет ежегодно добавлять по 2% к росту экономики.

При этом над предупреждением монополизации земельного рынка должен работать Антимонопольный комитет.

Гончарук отметил, что перед запуском рынка следует удешевить кредиты для сельскохозяйственных предприятий и фермеров.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года.