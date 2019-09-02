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02 сентября 2019, понедельник, 23:24 30
Кабмин 2019-09-02T23:24:10+03:00
Українські Новини
Гончарук заявил, что рынок земли запустят до сентября 2020

Гончарук заявил, что рынок земли запустят до сентября 2020

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.

Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год. Ориентировочная дата - лето следующего года", - сказал Гончарук.

При этом он отметил, что рынок земли не будет открыт до тех пор, пока на законодательном уровне не будет определена сниженная кредитная ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок.

По словам Гончарука, на данный момент разрабатывается инструмент компенсации ставки для малых агропредприятий.

"Мы вообще снизим ставки по кредитам в сотрудничестве с Национальным банком, то есть кредиты в принципе станут дешевле. Но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для собственных нужд, для обработки", - рассказал он.

Данный шаг, по словам премьера, предпринимается для того, чтобы украинский гражданин мог конкурировать с иностранными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что бояться экономического роста - неадекватно.

Тем временем Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до декабря.

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