Гончарук заявил, что рынок земли запустят до сентября 2020

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.\r\nОб этом он сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.\r\n"Мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год. Ориентировочная дата - лето следующего года", - сказал Гончарук.\r\nПри этом он отметил, что рынок земли не будет открыт до тех пор, пока на законодательном уровне не будет определена сниженная кредитная ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок.\r\nПо словам Гончарука, на данный момент разрабатывается инструмент компенсации ставки для малых агропредприятий.\r\n"Мы вообще снизим ставки по кредитам в сотрудничестве с Национальным банком, то есть кредиты в принципе станут дешевле. Но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для собственных нужд, для обработки", - рассказал он.\r\nДанный шаг, по словам премьера, предпринимается для того, чтобы украинский гражданин мог конкурировать с иностранными лицами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что бояться экономического роста - неадекватно.\r\nТем временем Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до декабря.