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08 августа 2019, четверг, 11:46 130
Экономика 2019-08-08T11:56:44+03:00
Українські Новини
Земельная реформа будет проведена до конца года, - Зеленский

Земельная реформа будет проведена до конца года, - Зеленский

Земельная реформа. Фото: etcetera.media
Земельная реформа. Фото: etcetera.media

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли в то время, как у Зеленского готовят отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года.

Об этом он сообщил в ходе украинско-турецкого бизнес-форума, передают Українськi Новини.

"В этом году мы обязательно проведем земельную рефому, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров", - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что осенью будет принят закон о концессиях.

Как сообщали Українськi Новини, МВФ потребовал от украинской власти масштабную земельную реформу. Также Всемирный банк требует снять мораторий на продажу земли.

4 февраля Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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