Земельная реформа будет проведена до конца года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли в то время, как у Зеленского готовят отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года

Об этом он сообщил в ходе украинско-турецкого бизнес-форума, передают Українськi Новини.

"В этом году мы обязательно проведем земельную рефому, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров", - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что осенью будет принят закон о концессиях.

Как сообщали Українськi Новини, МВФ потребовал от украинской власти масштабную земельную реформу. Также Всемирный банк требует снять мораторий на продажу земли.

4 февраля Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.