Иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения при регистрации юридического лица в Украине.\r\nОб этом он сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.\r\n"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец - физическое лицо и украинское юридическое лицо", - сказал Гончарук.\r\nТакже он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.\r\nПри этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует - из-за оформления фиктивных документов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гончарук заявляет, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.\r\nТем временем 2 сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.