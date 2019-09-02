Иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения при регистрации юридического лица в Украине.

Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец - физическое лицо и украинское юридическое лицо", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.

При этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует - из-за оформления фиктивных документов.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявляет, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.

Тем временем 2 сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.