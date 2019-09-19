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19 вересня 2019, четвер, 10:33 20
Кабмін 2019-09-19T12:00:03+03:00
Українські Новини
Ринок землі відкриється з 1 жовтня 2020, - Гончарук

Ринок землі відкриється з 1 жовтня 2020, - Гончарук

Земля.
Земля.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що ринок землі відкриється з 1 жовтня наступного року, хоча раніше заявляв, що відкриття відбудеться до вересня 2020.

Про це він повідомив під час конференції, передають Українські Новини.

"Та модель, яку ми пропонуємо, запрацює лише з 1 жовтня наступного року", - сказав Гончарук.

З його слів, земельна реформа зможе щорічно додавати по 2% до зростання економіки.

При цьому над попередженням монополізації земельного ринку повинен працювати Антимонопольний комітет.

Гончарук зазначив, що перед запуском ринку слід здешевити кредити для сільськогосподарських підприємств і фермерів.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.

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