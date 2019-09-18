Доллар и евро в обменниках подскочили

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 0,42 коп. до 24,9134 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 24,6059 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 1,72 коп. до 27,0325 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,95 коп. до 27,5222 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6059\r\n24,9134\r\n27,0325\r\n27,5222\r\n3,46\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,7300\r\n25,1000\r\n27,2500\r\n27,8500\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,0000\r\n27,3500\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют в ближайшем будущем. Кроме того, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также появился прогноз курса гривны до конца года.\r\nТем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.\r\nТем временем, гривна окрепла посреди недели: официальный курс 18 сентября.\r\n