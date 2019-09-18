Доллар и евро в обменниках подскочили

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 0,42 коп. до 24,9134 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 24,6059 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,72 коп. до 27,0325 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,95 коп. до 27,5222 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6059 24,9134 27,0325 27,5222 3,46 3,94 Максимальный 24,7300 25,1000 27,2500 27,8500 3,76 5,00 Минимальный 24,0000 24,8000 26,0000 27,3500 2,30 3,80

Раньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют в ближайшем будущем. Кроме того, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также появился прогноз курса гривны до конца года.

Тем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.

Тем временем, гривна окрепла посреди недели: официальный курс 18 сентября.