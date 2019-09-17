Доллар в обменниках Киева продолжает падение: курс валют

Курс продажи наличного доллара понизился на 3,11 коп. до 24,9247 UAH\/USD, покупки – понизился на 3,19 коп. до 24,6100 UAH\/USD\r\nВо вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 16 сентября на 3,11 коп. до 24,9247 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 3,19 коп. до 24,6100 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 10,79 коп. до 27,0513 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 12,28 коп. до 27,5228 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6100\r\n24,9247\r\n27,0513\r\n27,5228\r\n3,39\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,7200\r\n25,1000\r\n27,2700\r\n27,8000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,8000\r\n27,3000\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 16 сентября курс доллара достиг своего минимума за последние три года.\r\nРанее экономист дал прогноз курса валют до конца осени, а Нацбанк Украины сохранил ожидание уровня инфляции на уровне 6,3% по итогам 2019 года. Также эксперты прогнозировали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТем временем каждую 3-ю гривну в госбюджете-2020 планируют взять в долг.