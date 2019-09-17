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17 сентября 2019, вторник, 10:24 71
Финансы 2019-09-17T10:29:26+03:00
Українські Новини
Доллар в обменниках Киева продолжает падение: курс валют

Доллар в обменниках Киева продолжает падение: курс валют

Курс продажи наличного доллара понизился на 3,11 коп. до 24,9247 UAH/USD, покупки – понизился на 3,19 коп. до 24,6100 UAH/USD

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 16 сентября на 3,11 коп. до 24,9247 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,19 коп. до 24,6100 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,79 коп. до 27,0513 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,28 коп. до 27,5228 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6100 24,9247 27,0513 27,5228 3,39 3,94
Максимальный 24,7200 25,1000 27,2700 27,8000 3,78 5,00
Минимальный 24,0000 24,8000 26,8000 27,3000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, 16 сентября курс доллара достиг своего минимума за последние три года.

Ранее экономист дал прогноз курса валют до конца осени, а Нацбанк Украины сохранил ожидание уровня инфляции на уровне 6,3% по итогам 2019 года. Также эксперты прогнозировали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем каждую 3-ю гривну в госбюджете-2020 планируют взять в долг.

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