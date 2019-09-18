підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
ONLINE
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 вересня 2019, середа, 10:13 26
Фінанси 2019-09-18T13:00:07+03:00
Українські Новини
Долар і євро в обмінниках підскочили

Долар і євро в обмінниках підскочили

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 вересня на 0,42 коп. до 24,9134 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 24,6059 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,72 коп. до 27,0325 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,95 коп. до 27,5222 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,6059 24,9134 27,0325 27,5222 3,46 3,94
Максимальний 24,7300 25,1000 27,2500 27,8500 3,76 5,00
Мінімальний 24,0000 24,8000 26,0000 27,3500 2,30 3,80

Раніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.

Тим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.

Тим часом гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов 13:02
Борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали 12:54
Морські порти необхідно винести з концесійного списку, - вчені НАН України 12:47
Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво 12:38
У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля 12:30
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok