Долар і євро в обмінниках підскочили

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 вересня на 0,42 коп. до 24,9134 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 24,6059 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 1,72 коп. до 27,0325 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 1,95 коп. до 27,5222 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,6059\r\n24,9134\r\n27,0325\r\n27,5222\r\n3,46\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,7300\r\n25,1000\r\n27,2500\r\n27,8500\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,0000\r\n27,3500\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.\r\nТим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.\r\nТим часом гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня.