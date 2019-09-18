Долар і євро в обмінниках підскочили

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 вересня на 0,42 коп. до 24,9134 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 24,6059 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,72 коп. до 27,0325 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,95 коп. до 27,5222 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6059 24,9134 27,0325 27,5222 3,46 3,94 Максимальний 24,7300 25,1000 27,2500 27,8500 3,76 5,00 Мінімальний 24,0000 24,8000 26,0000 27,3500 2,30 3,80

Раніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.

Тим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.

Тим часом гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня.