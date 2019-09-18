Гривна окрепла посреди недели: официальный курс 18 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 сентября, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH/USD после того, как в обменниках Киева доллар продолжил падение

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3074,4778 100 долларов США 2476,452 100 швейцарских франков 2490,0018 1000 иен 229,0142 10 российских рублей 3,8621 100 евро 2730,536

Раньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют в ближайшем будущем. Кроме того, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также появился прогноз курса гривны до конца года.

Тем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.

Также Кабмин хочет, чтобы НБУ перечислил в госбюджет 40,7 млрд гривен.