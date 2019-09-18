Гривна окрепла посреди недели: официальный курс 18 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 сентября, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH\/USD после того, как в обменниках Киева доллар продолжил падение.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3074,4778\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2476,452\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2490,0018\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n229,0142\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8621\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2730,536\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют в ближайшем будущем. Кроме того, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также появился прогноз курса гривны до конца года.\r\nТем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.\r\nТакже Кабмин хочет, чтобы НБУ перечислил в госбюджет 40,7 млрд гривен.