Генпрокурор Рябошапка созвал следователей и прокуроров на срочное совещание по дому Гонтаревой

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сегодня, 18 сентября, проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования обстоятельств пожара, произошедшего в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное производство, которое контролирует ГПУ. На данный момент под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Как сообщали Українські Новини, полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.

Раньше Українськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.

Тем временем Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне. В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.