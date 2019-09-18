Гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 вересня, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH/USD після того, як в обмінниках Києва долар продовжив падіння

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3074,4778 100 доларів США 2476,452 100 швейцарських франків 2490,0018 1000 ієн 229,0142 10 російських рублів 3,8621 100 євро 2730,536

Раніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.

Тим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні.

Також Кабмін хоче, щоб НБУ перерахував до держбюджету 40,7 млрд гривень.