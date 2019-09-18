Гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 вересня, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH\/USD після того, як в обмінниках Києва долар продовжив падіння.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,07 коп. до 24,7714 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3074,4778\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2476,452\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2490,0018\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n229,0142\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8621\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2730,536\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.\r\nТим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні.\r\nТакож Кабмін хоче, щоб НБУ перерахував до держбюджету 40,7 млрд гривень.