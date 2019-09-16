Кабмин хочет, чтобы НБУ перечислил в госбюджет 40,7 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перечислить в государственный бюджет 40,7 млрд гривен прибыли в 2020 году.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о госбюджете на 2020 год №2000, передают Українські Новини.

"Установить, что в 2020 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком резервов в порядке и размерах, определенных законом "О Национальном банке Украины", перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 40,709 млрд гривен", - говорится в нем.

Средства будут перечисляться согласно графику, утвержденному Минфином.

В 2015 году НБУ был обязан перечислить 60,5 млрд гривен прибыли в госбюджет страны, а в 2016 - 38 млрд гривен, в 2017 - 44,4 млрд гривен, в 2018 году НБУ перечислил в госбюджет 44,6 млрд гривен, в 2019 – почти 65 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020.



Также Кабмин предлагает Раде установить с января 2020 прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - 4 723 гривны.



Кроме того, каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов.





