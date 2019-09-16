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16 сентября 2019, понедельник, 14:42 35
Финансы 2019-09-16T15:13:37+03:00
Українські Новини
Каждую 3-ю гривну в госбюджете-2020 планируют взять в долг

Каждую 3-ю гривну в госбюджете-2020 планируют взять в долг

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить Министерству финансов осуществить заимствования в размере 383,8 млрд гривен в 2020 году.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о госбюджете на 2020 год №2000, передают Українські Новини.

В частности, в следующем году Минфин может осуществлять заимствования: внутренние – на 242,076 млрд гривен, внешние – на 141,732 млрд гривен в эквиваленте.

При этом на погашение обязательств предлагается направить 292,909 млрд гривен: на внутренние – 164,159 млрд гривен, внешние – 128,750 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать Национальный банк перечислить в государственный бюджет 40,7 млрд гривен прибыли в 2020 году.

В 2015 году НБУ был обязан перечислить 60,5 млрд гривен прибыли в госбюджет страны, а в 2016 - 38 млрд гривен, в 2017 - 44,4 млрд гривен, в 2018 году НБУ перечислил в госбюджет 44,6 млрд гривен, в 2019 – почти 65 млрд гривен.

Каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов.

Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2020 с доходами 1,08 трлн гривен и расходами 1,17 трлн гривен.

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