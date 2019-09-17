Долар в обмінниках Києва продовжує падіння: курс валют

Курс продажу готівкового долара знизився на 3,11 коп. до 24,9247 UAH/USD, купівлі – знизився на 3,19 коп. до 24,6100 UAH/USD

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 16 вересня на 3,11 коп. до 24,9247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,19 коп. до 24,6100 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 10,79 коп. до 27,0513 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,28 коп. до 27,5228 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6100 24,9247 27,0513 27,5228 3,39 3,94 Максимальний 24,7200 25,1000 27,2700 27,8000 3,78 5,00 Мінімальний 24,0000 24,8000 26,8000 27,3000 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, 16 вересня курс долара досяг свого мінімуму за останні три роки.

Раніше економіст дав прогноз курсу валют до кінця осені, а Нацбанк України зберіг очікування рівня інфляції на рівні 6,3% за підсумками 2019 року. Також експерти прогнозували, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Тим часом кожну 3-ю гривню в держбюджеті-2020 планують взяти в борг.