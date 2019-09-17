Долар в обмінниках Києва продовжує падіння: курс валют

Курс продажу готівкового долара знизився на 3,11 коп. до 24,9247 UAH\/USD, купівлі – знизився на 3,19 коп. до 24,6100 UAH\/USD\r\nУ вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 16 вересня на 3,11 коп. до 24,9247 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,19 коп. до 24,6100 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 10,79 коп. до 27,0513 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 12,28 коп. до 27,5228 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,6100\r\n24,9247\r\n27,0513\r\n27,5228\r\n3,39\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,7200\r\n25,1000\r\n27,2700\r\n27,8000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,8000\r\n27,3000\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 вересня курс долара досяг свого мінімуму за останні три роки.\r\nРаніше економіст дав прогноз курсу валют до кінця осені, а Нацбанк України зберіг очікування рівня інфляції на рівні 6,3% за підсумками 2019 року. Також експерти прогнозували, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nТим часом кожну 3-ю гривню в держбюджеті-2020 планують взяти в борг.