Офис Президента отказался от идеи переезда.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в программе телеканала "1+1 "100 дней Президента", передают Українськi Новини.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда", - сказал он.

Богдан напомнил, что ранее рассматривался вариант переноса Офиса в "Украинский дом" на Европейской площади в Киеве, а в самом Офисе создания музея.

"Но время на проведение ремонта, системы секретности - это настолько все сложно, что нет смысла это делать", - сказал он.

В свою очередь первый помощник Президента Сергей Шефир назвал вопрос переезда Офиса несвоевременным.

По его словам, у Офиса Президента нет предложения, которое устроило бы всех - было бы красивым, удобным и дешевым.

Как сообщали Українськi Новини, ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

Тем временем, у Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

Так сообщалось, что Администрация Президента может переехать в Украинский дом.

А еще в него хотели внедрить ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.