Офис Президента отказался от идеи переезда.\r\nОб этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в программе телеканала "1+1 "100 дней Президента", передают Українськi Новини.\r\n"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда", - сказал он.\r\nБогдан напомнил, что ранее рассматривался вариант переноса Офиса в "Украинский дом" на Европейской площади в Киеве, а в самом Офисе создания музея.\r\n"Но время на проведение ремонта, системы секретности - это настолько все сложно, что нет смысла это делать", - сказал он.\r\nВ свою очередь первый помощник Президента Сергей Шефир назвал вопрос переезда Офиса несвоевременным.\r\nПо его словам, у Офиса Президента нет предложения, которое устроило бы всех - было бы красивым, удобным и дешевым.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.\r\nТем временем, у Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.\r\nТак сообщалось, что Администрация Президента может переехать в Украинский дом.\r\nА еще в него хотели внедрить ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.