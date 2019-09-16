Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить в 2020 году финансирование начавшего работу Высшего антикоррупционного суда на 17,4% с 318,1 млн гривен до 373,6 млн гривен по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете на 2020 год, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

На финансирование Антикоррупционного суда в 2020 году предлагается выделить 373 648,4 тыс. гривен.

В 2019 году государственный бюджет предусматривал выделение 318 130 000 гривен на финансирование Высшего антикоррупционного суда, то есть разница составляет 55,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен. Также Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП.

Кроме того, Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств НАБУ и САП в первый день работы.

Тем временем САП передала в Антикоррупционный суд первое дело. В воскресенье Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020.