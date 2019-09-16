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16 сентября 2019, понедельник, 14:41 39
Кабмин 2019-09-16T14:43:01+03:00
Українські Новини
Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен

Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен

Антикоррупционный суд.
Антикоррупционный суд.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить в 2020 году финансирование начавшего работу Высшего антикоррупционного суда на 17,4% с 318,1 млн гривен до 373,6 млн гривен по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете на 2020 год, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

На финансирование Антикоррупционного суда в 2020 году предлагается выделить 373 648,4 тыс. гривен.

В 2019 году государственный бюджет предусматривал выделение 318 130 000 гривен на финансирование Высшего антикоррупционного суда, то есть разница составляет 55,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен. Также Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП.

Кроме того, Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств НАБУ и САП в первый день работы.

Тем временем САП передала в Антикоррупционный суд первое дело. В воскресенье Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020.

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