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16 сентября 2019, понедельник, 13:46 68
Силовые структуры 2019-09-16T13:50:36+03:00
Українські Новини
Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой

Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой

Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом Українським Новинам сообщил Сытник.

"У нас были встречи с генеральным прокурором и, откровенно скажу, что встречи настраивают на оптимистический лад", - сказал он.

Также он отметил позитивную динамику в сотрудничестве со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Как сообщали Українськi Новини, суд признал Сытника виновным в админнарушении во время отдыха в Ровенской области и назначил 3,4 тыс. гривен штрафа.  Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.


13 сентября Сытник обжаловал свой штраф за отдых в ресторане "Дичь" под Ровно.

Тем временем Артем Сытник в августе заработал почти в два раза больше должностного оклада. Кроме того, зарплата Сытника за июль составила 171 тыс. гривен.

Больше новостей о: Генпрокуратура НАБУ Артем Сытник Руслан Рябошапка

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