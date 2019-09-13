Сытник обжаловал свой штраф за отдых в ресторане "Дичь" под Ровно

Защита директора Национального антикоррупционого бюро Артема Сытника обжаловала решение Сарненского суда Ривненской области, который признал его виновным в административном нарушении за отдых в Ривненской области и наложил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Апелляционную жалобу подали вчера", - сказал он.

По его словам, жалобу будет рассматривать Ривненский апелляционный суд.

Защита просит суд апелляционной инстанции закрыть административное дело из-за отсутствия состава нарушения в действиях Сытника.

Как сообщали Українськi Новини, суд признал Сытника виновным в админнарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил 3,4 тыс. гривен штрафа. Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

Тем временем Артем Сытник в августе заработал почти в два раза больше должностного оклада. Кроме того, зарплата Сытника за июль составила 171 тыс. гривен.