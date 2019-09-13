Сытник обжаловал свой штраф за отдых в ресторане "Дичь" под Ровно

Защита директора Национального антикоррупционого бюро Артема Сытника обжаловала решение Сарненского суда Ривненской области, который признал его виновным в административном нарушении за отдых в Ривненской области и наложил штраф в размере 3 400 гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Владислав Кича.\r\n"Апелляционную жалобу подали вчера", - сказал он.\r\nПо его словам, жалобу будет рассматривать Ривненский апелляционный суд.\r\nЗащита просит суд апелляционной инстанции закрыть административное дело из-за отсутствия состава нарушения в действиях Сытника.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд признал Сытника виновным в админнарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил 3,4 тыс. гривен штрафа. Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.\r\nТем временем Артем Сытник в августе заработал почти в два раза больше должностного оклада. Кроме того, зарплата Сытника за июль составила 171 тыс. гривен.