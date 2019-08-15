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15 августа 2019, четверг, 08:28 389 Документ
Судебная власть 2019-08-15T08:28:34+03:00
Українські Новини
Сытник почти удвоил оклад за счет командировочных и надбавок

Сытник почти удвоил оклад за счет командировочных и надбавок

Артем Сытник
Артем Сытник

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за июль составила 171 137 гривен, после вычета налогов он получил 137 765 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 96 526 гривен, доплата за выслугу лет - 28 958 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 652 гривны, доплата за ранг - 730 гривен, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 19 305 гривен, командировочные - 15 767 гривен.

Как сообщали Українські Новини, пользователей соцсетей возмутили заявления директора НАБУ Сытника. Они требуют от Сытника пройти проверку на детекторе лжи, чтоб выяснить обстоятельства дела о его отдыхе в Ровенской области.

Также Артем Сытник не сохранил чеки за оказанные ему услуги во время отдыха в Ровенской области.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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