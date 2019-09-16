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16 вересня 2019, понеділок, 13:48 15
Силові структури 2019-09-16T13:49:23+03:00
Українські Новини
Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкою

Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкою

Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник сподівається на ефективну співпрацю з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Про це Українським Новинам повідомив Ситник.

"У нас були зустрічі з генеральним прокурором, і відверто скажу, що зустрічі налаштовують на оптимістичний лад", - сказав він.

Також він відзначив позитивну динаміку у співпраці зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Як повідомляли Українські Новини, суд визнав Ситника винним в адмінпорушенні під час відпочинку в Рівненській області і призначив 3,4 тис. гривень штрафу. Головний свідок у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.


13 вересня Ситник оскаржив свій штраф за відпочинок в ресторані "Діч" під Рівним.

Тим часом Артем Ситник в серпні заробив майже в два рази більше посадового окладу. Крім того, зарплата Ситника за липень становила 171 тис. гривень.

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